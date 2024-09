Val Gallico, buona la prima: sbancata Africo

StrettoWeb

Ottimo debutto in campionato per il Val Gallico Calcio che con le reti di Alderete e Carvajal sbanca Africo e si regala subito i primi tre punti. È la vittoria del gruppo, è la vittoria che premia il lavoro di squadra: questo in estrema sintesi il pensiero dei due sudamericani di mister Aquilino.

ALDERETE – “Sono contento per il primo gol in campionato, ma ancor di più per i tre punti che ci volevano dopo due sconfitte. Serviva vincere, abbiamo sempre fatto bene fin dall’inizio della preparazione. Un buon esordio che ci dà ancora più fiducia nelle nostre capacità. È stata una gara molto difficile – prosegue Yonna, – contro una squadra che lotta su ogni pallone. Nel primo tempo abbiamo creato qualche occasione per passare in vantaggio, poi arrivato all’inizio del secondo. Sull’1-0 ci siamo sbloccati, giocando con serenità e facendo le cose che proviamo settimanalmente. Potevamo segnare anche la terza rete, ma non siamo stati concreti e abbiamo subito invece il gol avversario che ci ha messo un po’ in difficoltà nel finale. Tutti aspetti che ci possono stare alla prima di campionato; vogliamo proseguire su questa strada e migliorare partita dopo partita”.

CARVAJAL – “Primo gol per me? Bellissima sensazione, ma sono felicissimo perché questo è il risultato del gruppo, di tutta la squadra e del lavoro che stiamo facendo. Una grande vittoria in trasferta, ma pensiamo subito a ritornare ad allenarci ed alla prossima”.

