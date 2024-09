Va in Sila a caccia di funghi ma si perde per la pioggia, intervengono i soccorsi

StrettoWeb

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta questo pomeriggio in Loc. Buturo, zona della Sila Piccola, nel comune di Taverna (CZ) per ricerca persona dispersa. Il malcapitato, un 75enne in cerca di funghi, sorpreso dalla pioggia all’interno del bosco e nel tentativo di ritornare alla propria autovettura, perdeva l’orientamento ma fortunatamente trovata una zona coperta dalla rete telefonica, allertava i soccorsi.

I vigili del fuoco, individuate le coordinate geografiche del cellulare del richiedente iniziavano le ricerche. Dopo ben due ore raggiungevano l’anziano signore che, in buono stato di salute, veniva accompagnato nella piazzola dove ad attenderlo vi erano i due amici con i quali si era avventurato alla ricerca di funghi. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Soveria Mannelli.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.