Uomo morso da un serpente di colore nero in Sila

StrettoWeb

San Giovanni in Fiore. Disavventura per un uomo che è stato morso da un rettile a un arto inferiore. Le temperature miti, i primi funghi di stagione e comunque la voglia di una passeggiata nelle amene foreste silane, portano innumerevoli persone a frequentare l’altipiano, ragion per cui l’uomo stava camminando in un’area boschiva nel Parco Nazionale della Sila a circa 1400 m di quota, quando improvvisamente si è accorto del forte pizzicotto e dell’immediato bruciore, notando un rettile completamente nero tra i piedi.

Recatosi subito presso l’ospedale di San Giovanni in Fiore, sono stati presi i contatti con Gianluca Congi, organico al Corpo di Polizia Provinciale, che pur se libero dal servizio si è recato immediatamente presso il pronto soccorso per visionare il serpente. Quello che inizialmente si pensava fosse solo un Biacco nero o Carbonaro (Hierophis viridiflavus carbonarius) si è rivelato poi essere un adulto di Vipera meridionale (Vipera aspis hugyi) melanica, cioè tutta nera.

Un caso singolare che però ha consentito ai sanitari e al centro antiveleni di riferimento di indirizzarsi sulla giusta strada, trattando il morso come quello di un viperide e non di un colubride (in quest’ultimo caso innocuo). L’uomo, dopo qualche ora ha manifestato una certa sintomatologia perciò è stato ricoverato e tenuto sotto osservazione per alcuni giorni, sta meglio, è stata necessaria la somministrazione del siero antiofidico.

Per Gianluca Congi, che recentemente ha seguito un corso di aggiornamento in erpetologia sui rettili italiani e che da tanti anni collabora con vari esperti della materia e salva serpenti, anche velenosi, che incautamente entrano in contatto con ambienti frequentati dall’uomo, il serpente responsabile del morso è stata appunto quella che gli anziani del posto chiamavano un tempo la “vipera nera della Sila” ovvero un adulto di vipera meridionale affetta da un eccesso di pigmentazione nera meglio noto come melanismo, fenomeno derivante da caratteri ereditari che si manifestano in seguito a dei fattori specifici e che poi porta a individui melanici o melanotici.

Le spoglie del rettile sono state consegnate all’Università della Calabria per le attività scientifiche del caso. Si raccomanda sempre massima prudenza all’interno degli ambienti naturali e specialmente dove si mettono le mani e dove si cammina, facendo sempre la massima attenzione. In foto, una vipera meridionale melanica ripresa da Congi sui monti della Sila.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.