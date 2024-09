Unarma incontra il Presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso

StrettoWeb

Si è svolto un incontro tra una delegazione della Segreteria Regionale del Sindacato dei Carabinieri Unarma in Calabria, rappresentato da Fabio Riccio, ed il Presidente del Consiglio Regionale della Regione Calabria, l’onorevole Filippo Mancuso. L’incontro è servito ai rappresentanti del Sindacato, dei carabinieri, per rappresentare in maniera esplicativa quelle che sono le attività del Sindacato in una regione difficile come la Calabria, per aumentare gli standard di vivibilità e di professionalità di ogni singolo Carabiniere.

Si è parlato delle convenzioni messe in corso su tutto il territorio regionale dal Sindacato, ma anche dalle proposte da fare all’Ente Regione per dare ogni supporto ai Professionisti della Sicurezza in divisa, ad iniziare dalle convenzioni per viaggiare sui mezzi pubblici nella regione Calabria, ma anche per avere delle interlocuzioni forti e credibili come il Presidente del Consiglio Regionale, per fare in modo che le strutture ricettive per i carabinieri siano sempre all’avanguardia, ma anche le strutture lavorative come le Caserme su tutto il territorio regionale.

Il Presidente Mancuso ha mostrato sin da subito grande interesse ed ha garantito il massimo impegno per tutte le tematiche rappresentate dal Sindacato dei Carabinieri, tematiche che verranno anche portate all’attenzione del Consiglio Regionale, con proposte di legge che saranno vagliate in maniera approfondita. Mancuso ha sottolineato anche la sua estrema vicinanza a tutte le donne e gli uomini dell’Arma dei Carabinieri e delle diverse Forze di Polizia che operano nella regione Calabria. La delegazione Unarma oltre che da Riccio era composta dai segretari Catanzaresi Masotina Francesco e Mazza Giuseppe.

