Ue: Quartapelle (Pd), ‘esordio non promettente, Fitto favorisca integrazione’

Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Questa Commissione dovrà prendere delle decisioni esistenziali per il futuro dell?Unione Europea, come recentemente sottolineato da Mario Draghi nel suo rapporto. L’esordio non è certamente promettente: si tratta di nomine molto schiacciate sul Partito Popolare Europeo, di orientamento conservatore, senza il giusto livello di ambizione e innovazione, con un grande accentramento di potere nelle mani della Presidente”. Lo afferma la deputata dem Lia Quartapelle, vicepresidente della commissione Esteri.

“Al commissario Fitto, a cui vanno gli auguri di un buon lavoro, facciamo la richiesta di usare il suo ruolo per favorire una maggior integrazione dell?Ue, invece di esserne freno, come troppe volte il suo partito, i Conservatori e riformisti, hanno fatto in questi anni. Valuteremo se saprà mettere davanti agli interessi di parte gli interessi del nostro Paese e di tutta l?Unione, che coincidono con un rafforzamento e un approfondimento dell?integrazione dell’Unione europea?.

