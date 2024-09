Ue: Mulè, ‘nomina Fitto dà a Italia peso fondamentale in Europa’

StrettoWeb

Roma, 17 set. (Adnkronos) – “La nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo della Commissione Europea con delega alla coesione e alle riforme rappresenta il raggiungimento di un grande traguardo che da? all?Italia un peso fondamentale in Europa. La decisione è la miglior prova della straordinaria credibilità che gode il nostro Paese guidato dal governo di centrodestra presieduto da Giorgia Meloni e manda in soffitta quanti, contro l?interesse nazionale, prefiguravano o peggio speravano per l?Italia ruoli secondari. La competenza e la serietà di Raffaele Fitto sono la migliore garanzia che l?Italia avrà in lui un riferimento di altissimo prestigio per il futuro dell?Europa”. Così il vice presidente della Camera, Giorgio Mulè (Fi).

