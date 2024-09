Ucraina: Zelensky, ‘subiamo perdite, armi arrivano troppo lentamente’

StrettoWeb

Kiev, 15 set. (Adnkronos) – Le truppe ucraine stanno subendo ingenti perdite perché le armi occidentali arrivano troppo lentamente per equipaggiare adeguatamente le forze armate. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista alla Cnn.

La Russia ha guadagnato terreno in alcune parti dell’Ucraina orientale, compresa la zona di Pokrovsk. Zelensky ha affermato che la situazione a est è “molto dura”, aggiungendo che metà delle brigate ucraine lì non è equipaggiata.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.