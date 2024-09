Ucraina: Tajani, ‘aiutarla a superare inverno, Russia punta su grande freddo per piegarla’

StrettoWeb

New York, 23 set. (Adnkronos) – La riunione di questa mattina al Palazzo di vetro di New York “è stato un G7 allargato, dedicato alla situazione energetica in Ucraina alla vigilia dell’inverno. E’ chiaro che la Russia cercherà di piegare l’Ucraina puntando sulla situazione meteorologica, sul gran freddo, dobbiamo invece aiutare l’Ucraina a difendere le proprie infrastrutture energetiche o a ricostruire quelle che la Russia ha distrutto, proprio per raggiungere questo obiettivo. Quindi siamo anche preoccupati per la situazione del Zaporizhzhia, da sempre. I russi utilizzeranno anche quello strumento per mettere in difficoltà l’Ucraina. Quindi c’è una strategia del G7 per sostenere questo paese, per farle superare l’inverno indenne”. Così il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio Tajani, in un punto stampa all’Assemblea delle Nazioni unite.

In Italia, ha detto Tajani ricordando gli impegni economici assunti dal nostro Paese nel sostegno a Kiev, “stiamo facendo la nostra parte e andiamo avanti. Serve un piano d’azione per aiutare questo Paese. Nella conferenza del prossimo anno che organizzerà l’Italia per la ricostruzione dell’Ucraina ci saranno altre azioni per ricostruire tutta la rete energetica, con la partecipazione di privati e naturalmente del pubblico. Quindi piena solidarietà è stata ribadita, pieno impegno anche da parte dell’Italia per far sì che l’inverno” e il grande freddo “possa essere sconfitto con un’azione congiunta che punta a tutelare le infrastrutture energetiche e ricostruire le infrastrutture energetiche ucraine”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.