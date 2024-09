Ucraina: Nato non entrerà nel conflitto se Occidente autorizza Kiev a colpire Russia

StrettoWeb

Bruxelles, 16 set. (Adnkronos) – La Nato non diventerà parte del conflitto ucraino se i suoi stati membri autorizzeranno Kiev a colpire il territorio russo con armi di fabbricazione occidentale. Lo ha affermato il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in un’intervista a Foreign Policy.

Riguardo l’operato della Russia in materia di nucleare, Stoltenberg ha aggiunto che “finora non abbiamo visto alcun cambiamento nella loro posizione nucleare che richieda cambiamenti da parte nostra”.

