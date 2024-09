Ucraina: Meloni a Zelensky, ‘unità è nostra forza, continuate a contare su di noi’**

StrettoWeb

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Caro Volodymyr, continueremo ad essere al vostro fianco. Lo farà l?Italia, anche in qualità di presidenza G7, perché il nostro obiettivo è mettere fine a questa guerra e aiutare l?Ucraina nel cammino verso un futuro di pace, libertà e prosperità. Guardare al futuro dell?Ucraina significa anche pensare alla sua ricostruzione, che va sostenuta anche di concerto con le Istituzioni finanziarie internazionali. Intendiamo fare la nostra parte, e nel 2025 ospiteremo in Italia l?Ukraine Recovery Conference. L?unità è la nostra forza, e il popolo ucraino potrà continuare a contare su di noi”. Così la premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio al Summit of the International Crimea Platform, rivolgendosi al presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

