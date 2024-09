Trofeo Sant’Ambrogio: Viola in finale, battuta la Basket School Messina

StrettoWeb

Si sono visti sicuramente i segnali che lo staff tecnico voleva. La Viola vola in finale alla quarantottesima edizione del Trofeo Sant’Ambrogio. Oggi, alle ore 20.30, gli atleti di Coach Cadeo avranno l’opportunità di alzare al cielo il secondo trofeo della propria storia, dopo aver vinto il Memorial Sperlenga di Canosa: per farlo, dovranno vincere il derby di Calabria contro la Basket Academy, vittoriosa contro Barcellona 4.0. nella sfida di apertura.

Un atteggiamento difensivo fuori dal comune dal primo all’ultimo minuto per i reggini che non lasciano scampo e tolgono qualsiasi tipo d’idea alla Basket School, formazione che paga l’essere arrivata al primo test assoluto in questa occasione.

Capitan Fernandez e soci sono già in clima campionato e macinano palle recuperate e canestri all’interno di una sfida che esalta il pubblico ma che, ha visto pochissimo “combattimento” tra le due contendenti. Basket School avrà modo durante il campionato di recuperare il gap, ma la forza dei reggini, arrivata dal più trenta al 48 a 101 finale ha impressionato.

Tutti benissimo in casa neroarancio: high per uno scatenato Paulinus ben sostenuto da Idiaru, Ani, Simonetti e Cessel, tutti in doppia cifra. Oggi, i tifosi ricchi di questa squadra e con voglia di vincere, avranno l’opportunità(ingresso gratuito) di sostenere ancor di più la nuova Redel che intriga, e anche parecchio.

Basket School Messina – Redel Reggio Calabria 48 – 101 (12-26, 17-33, 8-22, 11-20)

Basket School Messina: Guduric 3, Tartaglia 5, Mollica 2, Di Dio 15, Miaffo 16, Caruso 3, Busco, Pulito, Diakhate 4, Janic, Yeyap. Coach Sidoti

Redel Reggio Calabria: Idiaru 15, Ani 13, Paulinus 17, Simonetti 14, Fernandez 13, Sgarlato 3, Cessel 12, Donati 3, Pucinotti, Ivanaj 9, Nicolò, Bangu 2. Coach Cadeo

Arbitri: Scarfò di Palmi, Riggio di Siderno

