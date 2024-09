Il trailer “Vite Salvate”, girato tra Reggio e Motta, raccoglie applausi alla Mostra del Cinema di Venezia

StrettoWeb

Girato interamente tra Reggio Calabria e Motta San Giovanni, il trailer “Vite Salvate” – Regia di Enzo Cogliandro, Pino Condò ed Enzo Cianci, e prodotto dalla Jasmin Cinema Moda and Dance di Silvia Nasuti, con la sceneggiatura di Cettina Crupi – viene proiettato a Venezia nello spazio dedicato al cineforum Fedic. Applausi e consensi da parte del pubblico che riconosce nel lavoro svolto dal cast, interamente calabrese, messaggi di utilità sociale. Le tematiche trattate: Narcisismo, bullismo, omofobia, violenza di genere, alcool e droghe, dipendenza dei social nonché dei cellulari. E poi l’amore artefice di possibili cambiamenti.

Info sulla serie e attori

Il contenuto di questa serie tv, che sarà di 5 puntate, vede protagonisti attori del territorio reggino anche senza esperienza o con preparazione di laboratorio e teatrale come Vincenzo Amodeo, Matilde Casile (protagonisti). Poi Maria Luisa Scafaria, Fabio Pristipino, Francesco Trunfio, Davide Condò, Jasmin Hilary Malafarina, Nikol Nasuti, Gioconda Aricò, Kekka Kekka, Domenico Falduto, Peppe Cogliandro, Ileana Berlingeri, Nunzio Doni, Pasquale ed E. Cogliandro, Giusef Grace Doni e con la partecipazione della giornalista tv Dominga Pizzi.

I ringraziamenti

Gli organizzatori ringraziano “il Comune di Motta San Giovanni e di Reggio Calabria per le location e tutti coloro che hanno messo a disposizione spazi ed ambienti al fine di promuovere il territorio Reggino. Un traguardo che ci rende orgogliosi e che, tra una emozione e l’altra in un Festival di grande importanza, lascia la carica giusta per realizzare prodotti calabresi non di poco rilievo: gli applausi ed i consensi del pubblico ne sono il riscontro più grande che una piccola produzione potesse aspettarsi e ne siamo veramente felici per il piccolo sogno di tutti i ragazzi che hanno preso parte alla realizzazione di Vite Salvate, a breve su You Tube dopo il riconoscimento avuto in questa 81ª Mostra di arte cinematografica di Venezia”.

