Tour operator emiliane: “Reggio Calabria è incantevole”. Ma fanno un appunto: “è stranissimo…”

StrettoWeb

Una è tour operator incoming e l’altra gestisce un B&B, entrambe a Parma. In questi giorni sono in vacanza a Reggio Calabria. Hanno fatto un salto alla Marina di Porto Bolaro e lì le ha intercettate l’imprenditore Giuseppe Falduto, che ha chiesto loro un parere sulla città. “Sono innamorata di questa zona, è incantevole, perché io amo il mare, sono rimasta incantata“, ha detto una delle due. La stessa, però, ha tenuto a fare un appunto. “Giriamo da due giorni e siamo rimasti stupiti dal fatto che questa area meravigliosa, che potrebbe essere sfruttata in maniera eccezionale, non abbia strutture ricettive sul mare e collegamento. Per noi è una cosa stranissima. Sono impazzita a trovare un albergo sul mare“.

L’altra imprenditrice le fa eco: “rimarco la necessità di maggiore ricettività. Un territorio di questo tipo, che è unico al mondo, per tutta una serie di caratteristiche, manca di strutture fondamentali. Rivolgerei proprio all’Amministrazione una domanda basilare: perché questa assenza, a livello amministrativo sul territorio, di caratteristiche che sono fondamentali per l’economia del territorio? L’Amministrazione si faccia portavoce di una risposta chiara”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.