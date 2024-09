Torregrotta, grande successo per il Villaggio dello Sport

StrettoWeb

Grande successo per il Villaggio dello Sport a Torregrotta. La due giorni di sport organizzata e voluta fortemente dall’amministrazione comunale torrese con il sindaco il Dott. Nino Caselli e l’assessore allo sport Raffaele Nastasi, quest’ultimo organizzatore e promotore della manifestazione. L’evento, presentato da Giovanni Remigare, ha visto tra i protagonisti due grandi campioni del mondo dello sport: Valerio Vermiglio ex capitano della nazionale italiana di pallavolo, campione europeo e argento alle Olimpiadi Atene 2024 e Gloria Peritore, campionessa del mondo di kickboxing e vincitrice di 3 Oktagon. Insieme a lei anche il coach Manuele Raini con il quale ha presentato lo Shadow Project, progetto nato con l’intento di aiutare tutte le donne vittime di violenza attraverso sportelli di consulenze e altri strumenti utili ad ascoltare chi ha bisogno di un aiuto.

A prendere parte al weekend dedicato allo sport diverse società sportive del territorio, presenti con l’intento di far conoscere le loro realtà e permettere al pubblico presente in piazza di avvicinarsi allo sport con prove libere e informazioni. Queste le società impegnate all’interno del Villaggio dello Sport: ASD Torregrotta 1973, ASD La Mucca Dance, ASD Il Nuovo Avvenire, ASD Rudis, ASD Rugby Melrose 1883, ASD GS Indomita, ASD Filari Tennis, ASD New Volley Team, ASD Oshikawa-Do. Presente anche l’Associazione Oggi e Domani la voce dei superABILI APS, realtà che si dedica con determinazione e amore nel sociale per creare un futuro più inclusivo e solidale nonostante le disabilità.

Dopo la presentazione ufficiale di tutte le società sportive e le foto di rito con i super ospiti, tutti gli atleti si sono esibiti nelle loro specialità dando vita ad uno spettacolo sportivo emozionante e pieno di vita. Una piazza unita d’Italia colorata e ricca di gioia grazie allo sport e alla passione dei numerosi atleti presenti. Appuntamento che si rinnoverà il prossimo anno con una nuova edizione dedicata allo sport e ai giovani.

