Torna il Meeting FIE Calabria: date, luogo e tutte le info dell’evento con 200 protagonisti

Il Meeting della Federazione Italiana Escursionismo (FIE) – Comitato Regionale Calabria 2024 è un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della natura e del trekking. Questo evento rappresenta un’occasione unica per condividere esperienze, scoprire nuovi territori e promuovere la cultura escursionistica nel nostro territorio. L’evento regionale sarà ospitato, quest’anno, nella valle del Reventino, tra Serrastretta e Soveria Mannelli, nei giorni 5 e 6 Ottobre 2024.

Ad organizzare la tre giorni L’associazione Edrevia – La tribù degli alberi, in collaborazione con il comitato regionale FIE Calabria, con l’intento di promuovere e valorizzare, attraverso escursioni e dibattiti sul tema, i luoghi, la storia, il paesaggio. L’apertura dei lavori è fissata per il pomeriggio di venerdì 4 ottobre alle 18.00, nella sala metting di Palazzo Pingitore a Serrastretta.

Il meeting vedrà la partecipazione di circa 200 appassionati del settore, guide escursionistiche e associazioni provenienti da tutta la Calabria. Durante le tre giornate avremo modo di discutere delle nuove iniziative della Federazione Italiana Escursionismo, esplorare sentieri suggestivi e promuovere la tutela del nostro patrimonio naturalistico.

