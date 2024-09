Tiro con l’arco, campionati Italiani Targa di Camaiore: altra affermazione per gli Arcieri Club Lido

StrettoWeb

Nello stadio cittadino di Camaiore, in terra Toscana nella provincia di Lucca, nel week end appena trascorso si sono svolti i campionati italiani targa di tiro con l’arco. La società Arcieri Club Lido partecipa all’evento con la squadra compund femminile juniores e Francesco Poerio Piterà nell’individuale junior olimpico. Le fasi di gara svoltasi in due giorni, il pomeriggio del venerdì per la divisione compound e il sabato per quella olimpica danno altre soddisfazioni al mister Poerio Piterà Edaordo, alla società e soprattutto agli atleti che hanno partecipato indossando le nuove divide concesse dalla TECH4GREEN di Catania, hotel Villa Marinella e Il Semaforo Sila.

Il venerdì come detto la società partecipa con la squadra compound juniores femminile, composta da Poerio Piterà Anastasia, Fabio Ludovica e Chiarella Vittoria Veneta che a fine competizione si portano a casa la medaglia di Bronzo. Nell’olimpico il sabato mattina Poerio Piterà Francesco si piazza alla 9° posizione nella classe juniores.

Soddisfatto il mister Poerio Piterà Edoardo: “Avevamo messo in conto per questa manifestazione una medaglia e conquistarla con la squadra delle juniores è stato fantastico, anche perché il trio è composta da una Giovane (Fabio Ludovica) che ha gareggiato nella divisione juniores nonostante la classe anagrafica è appunto quella delle ragazze. Ora i prossimi impegni sono rivolti alla stagione indoor che oramai è alle porte, con la speranza sempre di fare bene. Tanti impegni ravvicinati per noi e il team hanno influito anche sulle prestazioni in sette giorni abbiamo fatto 6000 km, distanze e impegni che hanno influito anche sulle prestazione del gruppo. Siamo felici dei risultati raggiunti e ci impegneremo per il futuro come abbiamo sempre fatto”.

