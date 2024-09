Tennistavolo, Reggio Calabria torna a ospitare i Campionati Italiani di Serie A e B Fisdir

StrettoWeb

Per il quarto anno consecutivo Reggio Calabria ospita i campionati italiani di Tennistavolo Fisdir a squadre di Serie A e Serie B. La data da cerchiare è il 7 e 8 settembre 2024, presso l’impianto sportivo Palasport Pentimele da qualche giorno ristrutturato e più accogliente, per ospitare manifestazioni nazionali e internazionali.

Una manifestazione che vede impegnate 8 squadre del sud e isole con 40 atleti paralimpici che si contendono il titolo di campione d’Italia. Unico reggino in gara è Massimo Greppi, attualmente in forza alla Polisportiva Galaxy del presidente Massimo Mittiga. La società reggina che da 4 (quattro) anni accoglie questa manifestazione è l Asd Tennistavolo Casper del presidente Brandi Claudio, sempre attento alle manifestazioni rivolte ai ragazzi disabili e partenariata dal comune di Reggio Calabria e dal Cip. Il programma prevede nel pomeriggio del 7 settembre la cerimonia di apertura e subito dopo si darà il via alle partite di Tennsitavolo che termineranno domenica 8 settembre alle ore 12:00 con la relativa premiazione. L’ingresso è gratuito.

