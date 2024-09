Tennis: Us Open, Sinner vince secondo Slam, Fritz ko in tre set

StrettoWeb

New York, 8 set. (Adnkronos) – Jannik Sinner senza troppi affanni vince gli Us Open. Sul centrale di Flushing Meadows regola in finale in tre set lo statunitense, Taylor Fritz, numero 12 Atp, e si aggiudica per la prima volta lo Slam americano, conquistando il secondo Slam nell’anno e in carriera dopo gli Australian Open. Sinner in questo 2024 da favola mette in bacheca il sesto trofeo dopo mesi difficili (Australian Open, Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati e Us Open) con un bilancio di 55 vittorie (tra cui 23 successi Slam) contro 5 sconfitte. Il numero uno del mondo, senza timore, si impone in tre set sul 26enne californiano alla prima finale in assoluto in uno Slam, con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-5 in 2 ore e 16 minuti. (segue)

