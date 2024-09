Tennis: Sinner, ‘oltre al campo c’è una vita, dedico titolo a mia zia che non sta bene’

StrettoWeb

New York, 8 set. (Adnkronos) – “Questo titolo per me vuol dire tantissimo. L’ultimo periodo è stato davvero non facile, grazie al il mio team che mi ha sostenuto ogni giorno, mi è stato vicino. Amo il tennis, mi sono allenato tanto per questo palcoscenici, ma oltre il campo c’è una vita e voglio dedicare questo mio titolo a mia zia perchè non sta bene e non so quanto ancora rimarrà nella mia vita. E’ bellissimo poter condividere con lei questo momento positivo, è stata una persona importante nella mia vita. Auguro a tutti la salute ma è un augurio che non si può fare sempre”. Sono le parole commosse di Jannik Sinner durante la premiazione dopo la vittoria agli Us Open.

“Ci siamo allenati bene, ho capito quanto sia importante la parte mentale, sono felice e orgoglioso di condividere questo momento con la mia famiglia e ringrazio tutti per essere stati così corretti, è un grande onore”, ha aggiunto Sinner che ha reso merito al pubblico americano e poi al suo avversario, Taylor Fritz. “So quanto lavoro mette Taylor, state facendo un grandissimo lavoro, congratulazioni a te e al tuo team, sono sicuro che ne giocherai tante di queste partite e buona fortuna per il futuro”

Per Sinner un anno con due Slam e tanti titoli. “Questo anno è incredibile, tante vittorie importanti a cominciare dall’Australia, aver giocato bene là mi ha dato tanta fiducia ma il lavoro non si interrompe mai, posso ancora migliorare come ho fatto oggi, bisogna provarci, migliorare e continuerò il mio percorso”, ha concluso Sinner.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.