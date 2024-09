Tennis: Sinner, ‘è stata partita molto fisica e difficile, contento di giocare finale Us Open’

StrettoWeb

New York, 6 set. (Adnkronos) – “Siamo molto amici con Draper, è stata una partita molto fisica, ho cercato di rimanere lì mentalmente. Era una occasione speciale contro un avversario difficile da battere e sono contento di giocare la finale”. Lo ha detto Jannik Sinner dopo aver conquistato un posto in finale agli Us Open contro il suo amico Jack Draper. Per l’azzurro sarà la seconda finale Slam in carriera e contro un americano in casa sua, Fritz o Tiafoe. “Sono contento chiunque sarà, sarà difficile per me, è la seconda finale della stagione in uno Slam, continuiamo a cercare di migliorarci e ogni volta che si gioca una finale vuol dire che si è lavorato bene”, ha aggiunto l’azzurro.

