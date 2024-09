Soccorso Alpino Calabria e Marina Militare insieme in Puglia per una esercitazione congiunta

StrettoWeb

Nell’ambito del programma per la pianificazione e il coordinamento dell’attività addestrativa congiunta per l’anno 2024, tra il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e la Marina Militare, il 19 settembre 2024 si è svolta una importante esercitazione che ha coinvolto tecnici delle Stazioni Alpine Aspromonte, Pollino e Sila Camigliatello del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria – CNSAS, un Istruttore Regionale Alpino del CNSAS Calabria, gli equipaggi e gli aeromobili del 4° Gruppo Elicotteri della Stazione Aeromobili di Grottaglie (TA).

Il principale obiettivo di detta attività è stato quello di migliorare la sinergia e l’efficienza operativa tra i diversi assetti, per garantire la massima efficacia in tutti i tipi di interventi, acquisendo conoscenze approfondite delle diverse modalità operative. L’addestramento si è svolto presso l’area operativa del Quarto Gruppo Elicotteri della Base dell’Aviazione Navale di Grottaglie (TA). Dopo una mattinata dedicata ad un accurato briefing (face to face), in cui si sono analizzati tutti gli aspetti della missione, con particolare riferimento alla condivisione delle procedure normali e di emergenza, i tecnici del CNSAS Calabria sono stati impegnati in operazioni di imbarco e sbarco dall’elicottero SH-90A del Quarto Gruppo e in quelle di recupero ed evacuazione di un infortunato attraverso l’impiego della barella in dotazione al CNSAS Calabria, con l’ausilio del verricello di soccorso di cui è sono dotati tutti gli elicotteri della Marina Militare.

Gli eccellenti risultati ottenuti, hanno messo in evidenza l’alto livello di cooperazione e coordinamento raggiunto in questi anni, tra il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria – CNSAS e gli equipaggi dei Gruppi di volo della Marina. Un grande ringraziamento va a tutto personale intervenuto all’esercitazione, agli equipaggi di volo del Quarto Gruppo Elicotteri, alla Stazione Aeromobili di Grottaglie (TA) e alle Forze Aeree della Marina, per aver reso possibile questa preziosa opera di collaborazione, finalizzata al raggiungimento di comuni ed elevati standard di addestramento, utili allo svolgimento, in piena sicurezza, di importanti attività congiunte a favore della collettività.

