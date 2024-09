Siderno: valanga di solidarietà per il piccolo Alfredo affetto da tumore

StrettoWeb

Su GoFundMe si è scatenata una valanga di solidarietà per Alfredo, un bambino di tre anni e mezzo di Siderno, in provincia di Reggio Calabria, che sta lottando contro un tumore. In un solo giorno sulla piattaforma sono stati raccolti 98 mila euro, a fronte di 4.200 donazioni.

Il piccolo Alfredo De Marco affronta da un anno numerosi trattamenti chemioterapici oltre a un intervento chirurgico. “Dopo mesi senza alcuna risposta alla chemio – racconta la mamma, Maria Raffaella Crudo – una TC purtroppo ha evidenziato la recidiva della massa al fegato e la progressione delle metastasi: i medici – scrive – non sanno più cosa fare“.

La famiglia è attualmente a Roma per le cure di Alfredo. Una speranza potrebbe essere quella di andare in Francia dove il bambino potrebbe accedere a cure sperimentali. I genitori sono in contatto con una clinica di Villejuif, vicino Parigi, e di Bordeaux, che ha chiesto una somma enorme, vicina al milione di euro. Da lì l’idea della raccolta fondi, che ha riscontrato subito un’ondata di solidarietà.

“Sogno di poter andare all’asilo, di giocare con i bimbi, di partecipare al compleanno di un amichetto, di andare al mare, viaggiare, andare allo zoo, innamorarmi da grande e avere una vita felice come tutti i bimbi. Amo la mia famiglia e vorrei continuare a crescere insieme ai miei genitori”, si legge sulla piattaforma.

Per contribuire e aiutare la famiglia CLICCA QUI

