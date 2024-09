Sicilia: 20 anni fa la scomparsa di Denise Pipitone. La mamma: “si rinnova il dolore”

StrettoWeb

“Nel giorno della triste ricorrenza si rinnova più forte il nostro dolore misto alla rabbia per l’insuccesso nel ritrovamento di Denise e per la mancata giustizia”. È quanto scrive sul proprio profilo social Piera Maggio insieme a Pietro Pulizzi, i genitori di Denise Pipitone, nell’anniversario della scomparsa della bimba.

“Dopo vent’anni dal sequestro di nostra figlia non abbiamo nulla da aggiungere più di quanto non abbiamo già detto in tutti questi anni. Questo caso è una delle vergogne italiane: il fallimento assoluto dei poveri d’animo e di senso umano“, concludono i genitori.

