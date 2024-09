Senato: Boccia (Pd), ‘La Russa attacca Schlein, conferma nervosismo FdI’

StrettoWeb

Roma, 12 set (Adnkronos) – “Se anche la seconda carica dello Stato, che dovrebbe essere super partes, scende nell?arena politica e attacca la leader dell?opposizione rea di difendere regole democratiche e Costituzione allora i problemi nella maggioranza sono molto seri”. Lo dice il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

“La Russa è politico troppo avveduto per non sapere che non è affermando che ?tutti i gatti sono grigi? e gettando discredito sugli avversari politici ci si pulisce dalle responsabilità politiche. Le parole del Presidente del Senato ahimè segnalano che c?è un serio nervosismo nel partito della Presidente del Consiglio sinceramente fuori luogo”, aggiunge Boccia.

