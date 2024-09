Scuole a Messina, avviata la procedura per la richiesta del rimborso spese del trasporto extraurbano

StrettoWeb

Il comune di Messina informa i genitori delle alunne e degli alunni pendolari, frequentanti gli Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore statali e paritari, che è stata avviata la procedura per la richiesta del rimborso spese trasporto extraurbano per l’anno scolastico 2024/2025, in attuazione di quanto previsto dalle Linee guida per l’applicazione delle misure stabilite dall’art. 2, comma 13, della l.r. n. 1/2024. Destinatari dell’intervento sono gli studenti che utilizzano i mezzi pubblici di trasporto per frequentare istituti scolastici superiori, statali e paritari, fuori dal proprio comune di residenza, o frazione dello stesso, in quanto non presente nel territorio comunale, per l’anno scolastico 2024/2025.

Gli interessati dovranno utilizzare il modello predisposto, scaricabile dal sito istituzionale, da inviare entro il 25 ottobre 2024 tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it.

Per l’accesso al beneficio, i nuclei familiari devono avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) a € 10.632,94, in corso di validità.

All’istanza debitamente compilata è necessario allegare i seguenti documenti:

Copia dell’attestazione ISEE in corso di validità (non superiore a € 10.632,94); Copia del documento di identità del dichiarante; Copia del codice fiscale del dichiarante; Copia del codice IBAN per l’accredito del contributo.

Si avvisa altresì, che saranno rimborsate le spese totali o parziali sostenute dalle famiglie, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione siciliana per il trasporto extraurbano degli studenti pendolari.

