Scuola: Schlein, ‘in manovre Meloni è grande assente, governo non crede in futuro Paese’

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Per noi l?istruzione pubblica è la prima grande leva di emancipazione sociale, le diseguaglianze si contrastano dai primi anni di vita. Un bimbo di Reggio Calabria ha cinque anni di aspettativa di vita in meno rispetto a un coetaneo di Bologna. L?Italia è già troppo divisa, altroché autonomia differenziata. Quest?ultimo provvedimento darà alla scuola del Paese un colpo letale”. A dirlo, in un’intervista a Repubblica, è la segretaria del Pd, Elly Schlein.

“I docenti vanno pagati meglio – torna a ribadire la leader dem – visto che oggi sono tra i peggio retribuiti del mondo sviluppato. Se è precaria la scuola, se è precaria la ricerca, è precario il futuro del Paese. Questo governo non crede nel futuro del Paese. Bisogna ridare ai docenti dignità sociale. Non è solo una questione di qualità didattica, è democrazia”, attacca Schlein chiedendo “uno sforzo economico maggiore, già nella prossima manovra, ma la verità è che il Governo Meloni ha fatto due manovre dimenticando scuola e diritto allo studio”.

La segretaria dem al governo contesta “duramente il dimensionamento scolastico, che costringe ad affidare a un solo preside più istituti. Le aree del Paese più interne vanno difese, non svuotate. L?idea dell?autonomia scolastica, che rende i territori più fragili. Sono tanti i fronti aperti”, a partire dal “caos sul reclutamento degli insegnanti. E? un?iniquità non sostenibile che docenti precari da anni in attesa di assunzione si vedano superati da vincitori dei concorsi successivi. Così ne risente la qualità dell?insegnamento, né si affrontano povertà educativa e dispersione scolastica. Dobbiamo risolvere alcune grandi questioni complesse che oggi ruotano attorno all?istruzione”. Tra le proposte del Pd, ricorda Schlein, “libri di testo gratuiti per tutti nelle scuole secondarie e controllo dell?andamento dei prezzi nell?editoria scolastica. Si fatica a capire il senso degli ultimi aumenti. Ci sono famiglie che contano il numero di matite e di quaderni, prima di passare in cassa. Noi investiremo 500 milioni di euro l?anno”.

Quanto al rapporto Ocse, “il fatto grave – per Schlein – è che siamo in posizioni di retroguardia per l?investimento complessivo sull?istruzione, un punto sotto la media dei Paesi produttivi. Stiamo calpestando il futuro. Bisogna fare delle scelte, indicare le priorità. La scuola è tra le priorità, insieme a sanità, attività produttive, salari e ambiente. Su alcune questioni dobbiamo proseguire nel solco del Next generation europeo, ma gli stipendi degli insegnanti sono una responsabilità dello Stato. I fondi europei, comunque, vanno utilizzati con maggiore intelligenza. Dobbiamo abbattere le rette di accesso ai nidi. In alcune regioni italiane si sta sperimentando un buon modo di fare inclusione aprendo il servizio a tutti. La politica è esattamente questo, scegliere che cosa fare”.

“Il Governo Meloni ha messo 4,3 miliardi sulla riforma Irpef e ha ottenuto un risparmio di 15 euro al mese per famiglia. Quella stessa stessa famiglia, probabilmente, preferirà non versare 500 euro per i libri scolastici. La destra si riempie di retorica sulla famiglia – accusa la leader del Pd -, ma taglia il fondo infanzia e gli asili nido, ritocca l?assegno unico familiare che noi, invece, difenderemo nella sua visione universalistica. Questo governo non si accorge che la denatalità è figlia della precarietà, colpisce giovani, donne e Sud. La paura di futuro coinvolge persone che temono di non potersi creare una famiglia né fare figli. Con i due anni della Meloni sono aumentati i contratti a termine. Sì, dobbiamo moltiplicare gli asili nido”.

