Scuola: Mattarella, ‘reprimere e soprattutto prevenire bullismo e cyberbullismo’

Cagliari, 16 set. (Adnkronos) – “Abbiamo ascoltato con profonda emozione, la testimonianza, il dialogo tra la signora Manes e il giovane attore che impersona suo figlio Andrea, vittima innocente di cyberbullismo. Ringrazio ancora la signora Manes per il suo impegno educativo, che ha dato una svolta condivisa al suo immenso dolore. Purtroppo, nonostante i tanti sforzi, bullismo e cyberbullismo sono tuttora diffusi tra i nostri giovani. Occorre rinnovare un?azione rivolta a reprimere e anzitutto a prevenire, incidendo sulle cause profonde -frustrazione, mancanza di modelli positivi, paura del futuro- che provocano momenti così gravi e inaccettabili. Non possiamo più chiudere gli occhi di fronte a tanti fatti di cronaca, a tanti episodi di varia gravità ma tutti intollerabili”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico al Convitto nazionale ‘Vittorio Emanuele secondo’ di Cagliari.

