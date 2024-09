La Saracena Volley si affida alla fantasia di Silvia Gugliuzza

StrettoWeb

Cambio in regia per La Saracena Volley. La società tirrenico-nebroidea rende noto di aver ingaggiato la palleggiatrice Silvia Gugliuzza, classe 1997, 171 cm. Si tratta della seconda new entry, dopo il libero Francesca Parisi, e si aggiunge alle già confermate Desy Tumeo e Agnese Prinzivalli.

Nativa di Palermo, Silvia ha iniziato la sua carriera pallavolistica nelle giovanili della Kepha Cefalù dove ha esordito in B2 nella stagione 2012-13. Negli anni successivi, sempre a Cefalù, la nuova regista de La Saracena ha la possibilità di maturare esperienza preziosa nei campionati di D e C. Nella stagione 2017-18 il passaggio alla Stefanese Volley in serie C. Dopo alcuni anni di lontananza, nella scorsa annata il ritorno nella città della ceramica per vincere il massimo torneo regionale e riportare la Stefanese in un campionato nazionale.

Oltre a rifornire di palloni le bocche di fuoco della propria squadra di pallavolo, Silvia è assistente bagnanti. Questa la dichiarazione di Silvia, dopo l’ingaggio: “Sono molto contenta di far parte del progetto de La Saracena Volley. Essere parte di questa squadra rappresenta per me un’opportunità unica e stimolante. Sono entusiasta di poter contribuire al successo e alla crescita di questa realtà. Il mio impegno e la mia dedizione saranno sempre orientati a supportare i valori e gli obiettivi de La Saracena Volley, della Stefanese Volley e del Progetto Volley Sant’Agata, le tre società che hanno voluto una partnership importante per valorizzare lo sport e la pallavolo nel territorio. Grata per la fiducia e pronta a dare il massimo”.

“Silvia è un elemento di grande affidabilità umana e professionale. Quando il ds Luca Martino ci ha proposto di puntare su di lei, abbiamo deciso senza nessuna esitazione e devo dire che il suo entusiasmo nell’accettare l’offerta mi ha subito confermato la bontà della scelta”. Queste le parole del presidente Luca Leone. Silvia è già a disposizione del coach e si sta allenando con il gruppo dall’inizio della preparazione.

