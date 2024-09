Il Santuario di Polsi e la Carovana di San Giorgio Morgeto, presentato il volume che ne racconta storia e devozione

StrettoWeb

Tanta gente nel Convento dei Padri Domenicani di San Giorgio Morgeto al Convegno voluto dalla Carovana i “Misteri della Gioia” e patrocinato dal Comune di San Giorgio Morgeto, per presentare un volume (Paltrum edizioni-Firenze) che è un unicum che unisce storie, tradizioni e devozione ma è anche “un progetto di fede e di cultura”.

Dopo i saluti del Sindaco Dott. Salvatore Valerioti, il quale ha affermato che “Polsi” va sostenuto e difeso come centro di devozione popolare e per questo “qualche tempo fa, noi Sindaci ci siamo recati a piedi alla Chiesa che ospita la Statua della Madonna che tiene sulle proprie gambe il Bambino Gesù”.

Don Letterio Festa nel coordinare i lavori, non ha nascosto la sua grande soddisfazione per “questo convegno di studi con la presenza di illustri ospiti che relazioneranno su vari aspetti inerenti alla tematica del Convegno”. Don Antonio Sorrentino, Parroco di San Giorgio Morgeto ha ricordato “il forte legame tra la comunità religiosa di San Giorgio Morgeto con quella di Polsi-San Luca che ha radici lontane”.

E’ toccato poi ad Emanuele Carere, delegato della Carovana “Misteri della Gioia”, organizzatore del convegno e promotore del volume, ringraziare i soci e tutti i presenti ,avendo cura di spiegare quanto importanza assume questo libro ,di oltre 550 pagine, sia dal punto di vista storico e religioso: “A San Giorgio- ha affermato Carere- si raccoglieva l’olio per la lampada della Chiesa di Polsi”.

Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo Emerito dell’Arcidiocesi di Reggio Bova, paolano e dell’ordine di San Francesco, che è stato anche Vescovo di Locri, ha relazionato sul rapporto che lega ”San Francesco di Paola alla Madonna di Polsi”, ricordando la sua prima volta a Polsi come “un viaggio nella bellezza del luogo e della Statua della Chiesetta come centro di speranza”.

“Io figlio di San Francesco- ha affermato Monsignor Morosini- a Polsi ho portato gli insegnamenti di San Francesco di Paola sul perdono di una Chiesa che non nega la Giustizia, ma riconosce la dignità della persona, anche di chi sbaglia e per questo che sono andato nelle carceri per portare speranza ai detenuti”.

Don Domenico Nucara docente presso l’Istituto Teologico Pio XI di Reggio Calabria ha relazionato sul “Il popolo in Cammino e l’importanza del pellegrinaggio che rappresenta l’essenza e il valore della fede Cristiana”. La Professoressa Grazia Furfari, curatrice del libro ha illustrato come è stato strutturato il libro, al quale hanno dato il loro contributo personalità come Sua Eccellenza Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Città del Vaticano e il Cardinale Maria Zuppi Presidente della CEI, ma anche studiosi e semplici fedeli”.

Infine Giacomo Maria Oliva, Direttore del Museo Diocesano di Gerace ha sostenuto come “questo libro è una specie di antologia che ha coinvolto tante persone nello spirito della Madonna di Polsi che accoglie tutti i fedeli che affrontano un lungo e faticoso viaggio per giungere a Lei”.

