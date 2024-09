San Michele, la Questura di Messina rende omaggio al protettore della Polizia di Stato

StrettoWeb

La Questura di Messina rende omaggio al protettore e Santo Patrono della Polizia di Stato, San Michele Arcangelo, con una santa messa officiata, presso la Cattedrale della città di Messina, da S.E. Rev.mo Monsignor Guglielmo Giombanco, Vescovo di Patti, coadiuvato dal sacerdote Giovanni Ferrari, Cappellano della Polizia di Stato. Al momento di preghiera e di incontro hanno preso parte le Autorità civili e militari, i funzionari ed i poliziotti in servizio nel territorio messinese, nonché tutti i dipendenti dell’Amministrazione Civile dell’Interno ed i rappresentanti dell’A.N.P.S. con i loro familiari. A tutti loro il Questore Annino Gargano si è rivolto al termine della liturgia, ringraziando le donne e gli uomini della Polizia di Stato che, quotidianamente, con spirito di sacrificio e profonda dedizione, svolgono i servizi di istituto per il bene e la sicurezza dei cittadini.

In occasione della celebrazione per il Santo Patrono della Polizia di Stato, in uno spirito di costante e continuo dialogo con la cittadinanza, è stato inoltre predisposto in piazza Duomo un punto informativo dove i poliziotti hanno dialogato con chi si è voluto avvicinare. Nell’occasione, il personale del locale Gabinetto di Polizia Scientifica ha fornito ogni tipo di informazione su strumentazioni in uso e modalità di impiego. Presente anche il camper della Polizia di Stato con personale del locale Ufficio Sanitario impegnato in una dimostrazione su manovre di rianimazione e massaggio cardiaco e sull’impiego del defibrillatore. Al termine della santa messa, in piazza Duomo, S.E. Monsignor Giombanco ha benedetto gli equipaggi delle Volanti e della Polizia Stradale, quotidianamente impegnati nel controllo del territorio, in un ulteriore momento di preghiera dedicato a tutto il personale in servizio ogni giorno.

