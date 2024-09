Il San Luca Calcio presenta le nuove maglie, targate Macron: tutte le FOTO

StrettoWeb

Ancora novità per il San Luca, che dopo la retrocessione affronterà il campionato di Eccellenza. Il club reggino è “lieto di presentare le nuove divise ufficiali per la stagione 2024-2025″. La società presenta il “nuovo Kit Gara targato Macron che la rosa indosserà nel campionato di Eccellenza per la stagione 2024-2025. L’azienda bolognese, in sinergia con il club, ha scelto di rappresentare l’identità del San Luca nel miglior modo possibile, ritornando alle strisce giallorosse”.

“Semplicità e tradizione unite in un design moderno per un club che ha tanta voglia di far conoscere sempre di più la propria identità ed il proprio blasone non dimenticando le proprie origini. I kit di gara saranno presto disponibili negli store autorizzati e online”, si legge nel comunicato.

