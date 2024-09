Salone Nautico, La Russa: “A Genova connubio indissolubile tra città e mare”

StrettoWeb

Genova, 19 set. – (Adnkronos) – ?Ci tengo a ringraziare per l?invito, perché è veramente un motivo di orgoglio per me essere oggi qui a Genova, una città dalla storia antica che – tra l?XI secolo e la prima metà del 1600 – fu tra le più potenti repubbliche marinare grazie al connubio indissolubile tra la città e il mare. Un connubio che dura ancora oggi, ci troviamo infatti nel secondo porto più importante d?Europa e il primo in Italia?. Lo afferma il presidente del Senato Ignazio La Russa in occasione della prima giornata del 64° Salone Nautico Internazionale di Genova, in svolgimento fino al 24 settembre e intitolato ?We are made of sea?.

?Questo porto costituisce la sintesi tra la città, l?industria, la capacità organizzativa e ?il modello Bucci? – aggiunge il presidente del Senato – al quale voglio rivolgere un ringraziamento particolare per essere stato capace, assieme alla Regione, di un grande salto in avanti, al quale ha molto contribuito anche il Salone Nautico, un appuntamento che ogni anno si rinnova e riunisce qui l?attenzione del mondo su un aspetto fondamentale del Made in Italy. Il successo di questo Salone è il successo di tutto il Made in Italy?.

