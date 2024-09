Roma Tor Vergata protagonista della Notte Europea Ricercatori e Ricercatrici 2024

StrettoWeb

Roma, 24 set. (Adnkronos/Labitalia) – Un incontro per conoscere, confrontarsi, apprendere e per far avvicinare tanti giovani alle discipline di vari settori della ricerca. La Commissione Europea promuove anche quest?anno la ‘Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici’, un progetto finanziato da Horizon 2020 con le azioni Marie Sk?odowska-Curie tra il 27 e il 28 settembre. In occasione di questo evento che si celebra ogni anno in tutta l?Unione europea l?ultimo venerdì di settembre, l?Italia si distingue ancora una volta per il suo impegno nel diffondere la cultura scientifica attraverso il progetto NET ? scieNcE Together 2024-2025. Al progetto NET, finanziato nell?ambito del Programma Horizon-msca-2023-citizens-01-01 e realizzato con le azioni Marie Sk?odowska-Curie, aderiscono, tra gli altri, l?università di Roma Tor Vergata e il progetto PNRR Rome Technopole.

Una ?Notte speciale? dedicata alla scienza, con numerosi eventi gratuiti per avvicinare i cittadini al mondo della ricerca e l?università di Roma Tor Vergata, come ogni anno, allestisce stand dedicati, in cui docenti e ricercatori si mettono a disposizione per condividere gli aspetti interessanti delle materie di loro competenza presso Cae (Città dell?Altra Economia) al quartiere Testaccio di Roma.

Amedeo Balbi, associato di Astrofisica presso il dipartimento di Fisica dell?università di Roma Tor Vergata e coordinatore per l?Ateneo dell?iniziativa internazionale, commenta così l?impegno dell?università: “Da diversi anni la nostra università è protagonista della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici. Con ogni edizione, ci impegniamo ad arricchire e ampliare le iniziative rivolte alla cittadinanza. Quest’anno, oltre ai ricercatori e alle ricercatrici dei nostri dipartimenti, abbiamo coinvolto anche coloro che supportano l’attività scientifica dietro le quinte, come il personale amministrativo. Eventi come la Notte rappresentano preziose occasioni di condivisione tra chi lavora nel campo della conoscenza e la società, che di tale conoscenza deve beneficiare”, sottolinea.

Ecco gli incontri previsti, durante i quali sarà possibile avvicinarsi a tanti aspetti della ricerca in diverse discipline, attraverso l?impegno e la partecipazione attiva dell?Ateneo. I ricercatori del dipartimento di Fisica il 27-28 settembre tra le 18:30 e le 23 presentano l?evento ?Dai quark ai quasar passando per le nano-strutture, esploriamo insieme il mondo delle particelle elementari, dei nuovi materiali e dell?astrofisica?, durante il quale interagiscono con i visitatori rispondendo alle loro curiosità su argomenti sia di base che di punta nel settore della fisica fondamentale, applicata, della scienza dei materiali e dell?astrofisica.

L?associazione ScienzImpresa dell?università di Roma Tor Vergata ? sempre nel dipartimento di Fisica il 27-28 settembre tra le 18:30 e le 23 ? presenta l?incontro dal titolo?I Segreti di Bernoulli? in cui proporre una carrellata di curiosi e paradossali esperimenti per scoprire assieme ai partecipanti i segreti dei fluidi e della fluidodinamica. Tutti i ragazzi si trasformeranno in fisici sperimentali, pronti a svelare il perché di tanti comportamenti apparentemente inspiegabili di corpi allo stato liquido e gassoso Da Archimede a Stevino, da Cartesio a Bernoulli, fino a svelarne tutti i segreti.

Presso un altro angolo allestito con il prof. Francesco Berrilli, docente esperto di space weather e spazio del dipartimento di Fisica, il 27 settembre dalle 19:00 alle 20:30 sarà possibile interagire e fare domande partecipando all’incontro “Space weather e fisica solare”, in cui sarà possibile interagire e fare domande su: come le previsioni e la mitigazione del meteo spaziale diventeranno essenziali per la sopravvivenza degli astronauti che abiteranno la Luna e Marte? Il Sole continua ad evolvere e a diventare sempre più luminoso nel corso di milioni di anni, quali percorsi può intraprendere l’umanità per garantire la sopravvivenza di fronte a questo inevitabile cambiamento?

Cambiando settore, i ricercatori del dipartimento di dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società il 27-28 settembre tra le 18:30 e le 23 presentano ?Archeologia e storia: un tuffo nel passato tra monete e siti archeologici?, con i visitatori rispondendo alle loro curiosità su argomenti sia di base che di punta nel settore della storia e archeologia. Presso lo stand sarà possibile vedere: riproduzioni di monete antiche, utilizzate durante le ore di didattica per un approcciò più pratico al materiale numismatico e con l?ausilio di video ed immagini verranno illustrate le tematiche principali delle ricerche in cui è convolta la cattedra di Numismatica; in quali ricerche archeologiche è coinvolta l?università di Roma Tor Vergata.

A sottolineare la multidisciplinarietà dell?evento la squadra radiofonica di Uniradio Tor Vergata in diretta da CAE è anche impegnata nel discutere di ricerca, scienza e molto altro, mentre presso lo stand CUS si presenta ?Lo sport come completamento alla formazione dell?individuo?, il Centro Universitario Sportivo Tor Vergata?, per interagire con il personale del Centro dell?università di Roma Tor Vergata per conoscere come lo sport, quale fonte di salute fisica e mentale, può aiutare l?individuo e la società; entrambi gli incontri il 27-28 settembre tra le 18:30 e le 23.

Parlando ancora di clima, ma sulla Terra e sui suoi effetti di natura economica, il 27 settembre dalle 21:00 alle 22:30 ci sarà uno stand per interagire con il professor Alessio D?Amato, docente esperto di politica economica della facoltà di Economia, per un incontro intitolato ?Che aria tira? Economia e politica nell?era della transizione ecologica?, per parlare e rispondere alle domande: Chi ha paura delle politiche climatiche? E ancora CO2, prezzi e reddito e come rendere innocuo il Greenwashing: politiche e consapevolezza.

Contro ogni ?barriera? l?evento ‘Insieme per l?inclusione, To Be or Not to Be a Young Researcher’, a cura di Global engagement and mobility division, comitato unico di garanzia, pari opportunità il 27-28 settembre, tra le 18:30 e le 23. Ci sarà modo di interagire poi con il personale amministrativo, docente e studentesco dell?università di per discutere su tematiche di inclusione, pari opportunità, internazionalizzazione nel settore della ricerca e società

Presso lo stand incentrato sulla Ricerca internazionale ci sarà un altro confronto dal titolo ?Ricerca internazionale, progetti e collaborazioni?, un incontro con il personale amministrativo, docente e studentesco, il 27-28 settembre, tra le 18:30 e le 23, per conoscere più da vicino come funziona l’assistenza tecnica fornita dal Grant Office ai ricercatori dell’ateneo durante il ciclo di vita del progetto (progettazione, gestione e rendicontazione), le collaborazioni con altre realtà come la Fondazione Amaldi e progetti di ricerca finanziati dalla comunità europea come Il progetto ‘Enhancing cancer vaccine science for new therapy pathways (Canvas)’ finanziato dal programma Europeo Horizon-widera-2021? dipartimento di biologia e Il progetto ?Satera? finanziato dal programma europeo Horizon exploratory research horizon-sesar-2023-des-er-02 ? dipartimento di ingegneria elettronica.

Infine, nel segno del challenge, è previsto l?evento ‘C?è sempre una nuova sfida!’ durante il quale sarà possibile incontrare il Team studentesco della Scuderia Tor Vergata il 27-28 settembre, tra le 18:30 e le 23, per conoscere come centinaia di studenti uniti da una passione condividono e applicano le conoscenze tecniche e teoriche acquisite durante i loro studi alla progettazione e alla realizzazione di un prototipo per le gare di Formula SAE. La notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici si svolge ogni anno dal 2005 in 400 città dell?Unione Europea, coinvolgendo 1.6 milioni di visitatori, centinaia di ricercatori, numerosi centri di ricerca, enti, università, associazioni, e altre realtà impegnate nella divulgazione scientifica.

