Roccella Jonica: ecco “Go Beyond”, due giorni di formazione dedicata ai giovani sindacalisti

StrettoWeb

Si terrà a Roccella Jonica, il 26 e 27 settembre 2024, il ciclo seminariale “Go Beyond”, un’iniziativa di alta formazione dedicata ai giovani sindacalisti. Organizzata dalla UIL (Unione Italiana del Lavoro), in collaborazione con il progetto “Zero Morti sul Lavoro”, l’iniziativa mira a promuovere il dibattito e la formazione su tematiche cruciali del mondo del lavoro, con un’attenzione particolare ai giovani lavoratori e alla lotta contro il precariato.

Il 27 settembre, alle ore 16.00, presso la storica Chiesa Matrice Castello Carafa, si svolgerà il tavolo tematico dal titolo “Fare lavoro. Dare voce ai giovani per uscire dal precariato”. Un panel di esperti discuterà l’importanza di creare opportunità lavorative per le nuove generazioni, sottolineando la necessità di affrontare il problema del precariato, che continua a penalizzare i giovani in Italia. Tra i relatori saranno presenti: Domenico Marino, Professore di Politica economica all’Università degli Studi di Reggio Calabria (UNIRC); Francesco Foti, Presidente dell’Ordine degli ingegneri di Reggio Calabria e Federica Roccisano, Economista. Concluderà l’evento Pierpaolo Bombardieri, Segretario generale della Uil.

Il ciclo seminariale “Go Beyond 2024” intende essere un’opportunità di confronto tra esperti e giovani sindacalisti su temi cruciali come i diritti dei lavoratori, la sicurezza sul lavoro e la precarietà. Il messaggio chiave dell’evento è ben espresso dal motto: “Si scrive lavoratori, si legge precari. Dare voce ai giovani”. Quello della Uil è uno sguardo al futuro dei giovani lavoratori. L’evento rappresenta un’importante occasione di dialogo e formazione per i sindacalisti del futuro, in linea con l’obiettivo della UIL di costruire un mondo del lavoro più giusto e sicuro, con un particolare focus sulla tutela dei giovani e la lotta alla precarietà.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.