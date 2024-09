Riparte la stagione calcistica giovanile di ASC Calabria: tutte le info

StrettoWeb

Domenica 29 settembre a Cosenza prende il via la stagione sportiva ASC Calabria. Come apri pista non poteva che esserci la Coppa Calabria, dedicata ai Campionati giovanili, dopo il successo calcistico della scorsa stagione e, soprattutto, la folta adesione allo Swell CUP 2024 di calcio giovanile, cui hanno aderito ben 68 squadre iscritte in diciotto gironi nelle diverse categorie di Primi Campioni, Pulcini 2014, Esordienti A5, Esordienti A9, Giovanissimi A11, Allievi A 5, Allievi A11, Conference League, Europa League e Champions League. Un torneo appassionato e coinvolgente che ha avuto come cornice i tantissimi tifosi ed impreziosito dal prestigioso club del FC Torino, che ha innalzato ancor più il livello tecnico delle squadre partecipanti.

Ma adesso lo sguardo è già rivolto verso l’imminente stagione sportiva ed in primis a quella calcistica 2024, con inizio a Cosenza la prossima domenica presso l’impianto sportivo del Pro Cosenza, che accoglierà tutte le squadre giovanili calabresi ASC per dare il via a quello che si preannuncia un campionato entusiasmante. Il Centro Sportivo Pro Cosenza Sport Center ospiterà i giovanissimi atleti di calcio ASC, “Piccoli Campioni”, “Primi Calci”, “Pulcini” ed “Esordienti” nelle diverse categorie di Calcio A5, Calcio A8, Calcio A9 e Calcio A11.

La soddisfazione del Presidente Eraclini

“Sono impaziente dell’inizio della nuova stagione ASC”, dichiara il Presidente Regionale ASC Calabria, Antonio Eraclini. “Insieme agli addetti ai lavori ed allo staff non ci fermiamo mai, nonostante la pausa estiva, per far sì che di anno in anno gli eventi ASC, sportivi e non, salgano sempre più di livello e siano sempre più competitivi e divertenti allo stesso tempo. Sono certo che anche quest’anno avremo risultanti eccellenti in termini qualitativi e quantitativi. Il raggiungimento di questi risultati è grazie al lavoro stacanovista di tutta la squadra organizzativa del settore calcio ASC Calabria composta da Carlo Vitale, Giovanni Minniti, Francesco Luvarà, Patrizio Gemello, Francesco Massara, Amedeo Basile, Andrea Ripepi, Gianluca Letizia, Francesco Torcasio, Francesco Paonessa, Angelo Milanese e Fabrizio Perna che sono sempre alla ricerca di novità, ma anche di perfezionamento delle tradizionali competizioni”.

Tutto pronto, quindi, per intraprendere un nuovo viaggio all’insegna del divertimento ed agonismo nel pieno rispetto del fair play, come da mission ASC, per regalare nuove emozioni agli atleti ed agli appassionati di sport. Tutte le informazioni sulle attività e sui Campionati sulla pagina Facebook ed Instagram “ASC Reggio Calabria”.

