Rifiuti a Messina, riunione in Prefettura: sarà creato un minipool contro l’abbandono della spazzatura

Nella mattinata odierna, presso questo Palazzo del Governo, il Prefetto di Messina, Cosima Di Stani, ha convocato il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, al quale hanno partecipato, oltre al Questore, il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina, Col. Lucio Arcidiacono e, altresì, il nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, Col. Girolamo Franchetti.

Il Prefetto ha augurato buon lavoro ai nuovi vertici provinciali, con i quali proseguirà il prezioso e costante rapporto di collaborazione.

Problema rifiuti

La riunione è stata l’occasione per approfondire, fra l’altro, insieme al Sindaco Metropolitano e ai rappresentanti della Polizia Municipale e Metropolitana, la situazione della sicurezza urbana del Capoluogo, già oggetto di attenzione da parte del Comitato. Nel corso dell’odierno incontro, sono state esaminate le principali criticità che affliggono il territorio e, su richiesta del primo cittadino, si è proceduto, in particolare, a fare un focus sulla situazione dei rifiuti in città. Il Sindaco della Città Metropolitana ha fatto presente che, nonostante gli sforzi della Polizia Locale e l’attivazione di telecamere di videosorveglianza, si registrano numerose violazioni in materia, dando atto che, malgrado l’impegno profuso, non si è riusciti ancora a debellare il fenomeno dell’abbandono abusivo dei rifiuti, soprattutto in alcune zone del territorio.

Le soluzioni

Al fine di contrastare tale fenomeno, il Prefetto ha disposto una decisa intensificazione della vigilanza nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, anche attraverso servizi mirati ad alto impatto nelle zone sotto osservazione, strategia già attuata in altre occasioni. Si è poi condiviso, nell’ambito delle ulteriori iniziative da mettere in campo nell’ottica sia preventiva che repressiva, di creare un minipool composto da rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle Polizie locali, proprio sull’attività di contrasto all’abbandono dei rifiuti al fine di coordinare in modo sinergico gli interventi di competenza.

