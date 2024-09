Riccio: “il Sindacato dei Carabinieri Unarma Calabria ringrazia i vertici dell’Arma”

StrettoWeb

“Desidero esprimere il nostro più profondo e sentito ringraziamento alla Dottoressa Tigano Domenica, medico capo dell’Infermeria Presidiaria della Legione Calabria, per l’inestimabile contributo offerto nel corso della sua carriera. La Dottoressa Tigano ha sempre dimostrato una straordinaria dedizione e competenza, rappresentando un punto di riferimento essenziale per i carabinieri della Calabria, garantendo un’assistenza sanitaria di eccellenza e umanità, qualità che l’hanno resa un esempio per tutti noi”. E’ quanto dichiara il Segretario generale Regionale Fabio Riccio del Sindacato dei Carabinieri “Unarma Calabria.



“Il suo trasferimento alla direzione dell’infermeria della Scuola Allievi Carabinieri a Reggio Calabria è un ulteriore riconoscimento del suo valore professionale. Siamo certi che anche in questa nuova sfida, la Dottoressa Tigano continuerà a distinguersi per il suo impegno, continuando a sostenere i Carabinieri con la stessa passione e dedizione che l’hanno sempre contraddistinta”.

“Oggi è una giornata di grande importanza per il nostro Comando Legione: salutiamo con una pacca sulla spalla a chi ci lascia e diamo un caloroso benvenuto al Generale di Brigata Riccardo Sciuto, nuovo Comandante della Legione Calabria. La sua fama lo precede, essendo già noto per la sua integrità e per le sue qualità umane e professionali. Siamo certi che sotto la sua guida, la Legione Carabinieri Calabria sarà “davvero” all’avanguardia nell’affrontare le sfide moderne. La sua leadership porterà sicuramente benefici tangibili non solo per i carabinieri, ma anche per tutta la popolazione calabrese”.

“A nome del Sindacato “Unarma della Calabria”, auguro al Generale Sciuto un proficuo lavoro e confermiamo il nostro impegno a collaborare con il nuovo comandante per il bene di tutti i nostri iscritti e della comunità”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.