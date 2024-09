Calabria, primo step per l’avvio dello Psicologo Scolastico

StrettoWeb

L’Ordine Psicologi Calabria, rappresentato dai Consiglieri Rocco Chizzoniti, Marco Pingitore e Maria Toscano, l’Ufficio Scolastico Regionale e i referenti di tutte le ASP calabresi, sono stati convocati giorno 11 settembre presso la Cittadella Regionale a Catanzaro, per discutere l’imminente attuazione e inserimento degli Psicologi nelle Scuole in tutto il territorio. Proposta presentata in Regione alla puntuale On.le Giusi Princi, che oggi EuroParlamentare mantiene più che mai alta l’attenzione sul tema, proprio dal gruppo di Psicologi composto da Armodio Lombardo, Presidente Ordine Psicologi Calabria e Segretario Regionale AUPI, e i Consiglieri dell’Ordine Marco Pingitore, Rocco Chizzoniti e Gino Triglia.

La riunione coordinata egregiamente dalla Dirigente di settore, Salute e Welfare, Dott.ssa Saveria Cristiano, attenta e sensibile alla tematica fiore all’occhiello del Dipartimento e della Regione, ha conseguentemente affrontato la metodologia di intervento, grazie in particolare all’Ordine attraverso il contributo della coordinatrice del gruppo di lavoro ordinistico sulla Psicologia Scolastica Dott.ssa Toscano, del Dott. Pingitore e del Dott. Chizzoniti su anche tutte le possibili azioni di reclutamento del personale in ottica di intervento assolutamente stabile e continuativo secondo la normativa vigente, come condiviso opportunamente dalla Regione, necessarie per inserire in Calabria una figura quanto mai irrinunciabile per la prevenzione e il futuro della comunità calabrese. Figura che i referenti aziendali sanitari presenti hanno accolto con grande favore e spirito di collaborazione, mettendo a disposizione le proprie competenze per una rapida messa in opera insieme ai Dirigenti regionali presenti e l’Ufficio Scolastico Regionale.

La Dott.ssa Cristiano ha anche portato i Saluti del Governatore Occhiuto esprimendo il suo forte impegno per l’istituzione dello Psicologo Scolastico, punto di svolta per il benessere delle nuove generazioni, rappresentando altresì il prezioso lavoro svolto dall’On.le Giusi Princi, già VicePresidente della Regione Calabria, che ha portato allo stanziamento dei fondi comunitari e alla best practice che si sta attualmente definendo per l’intervento a Scuola in quanto buon esempio in Europa e unico in Italia. L’Ordine Psicologi Calabria ringrazia pertanto sentitamente la Dott.ssa Cristiano per la conduzione altamente professionale degli step necessari, dettando una tempistica certa e celere, i Responsabili Aziendali intervenuti, l’Ufficio Scolastico Regionale, per la grande disponibilità, e gli On.li Occhiuto e Princi per aver creduto e sostenuto ancora una volta la figura dello Psicologo quale volano di sviluppo sociale, portando la Calabria come regione guida e all’avanguardia in ambito scolastico grazie a un intervento largamente strutturato con le Aziende Sanitarie, a suprema garanzia di professionisti, scuole, studenti e cittadinanza tutta.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.