Calcio: ReggioRavagnese-San Luca, info prevendita. I prezzi dei biglietti

“La società comunica, in occasione della gara tra ASD ReggioRavagnese e San Luca 1961, valevole per la seconda giornata del campionato di Eccellenza 2024/2025 in programma domenica 22 settembre alle ore 15:30 presso lo stadio “Nino Lo Presti” di Gallico , i seguenti criteri riguardanti i biglietti d’ingresso all’ evento sportivo, abbonamenti annuali e al rilascio degli accrediti stampa e tesserati (Figc e Coni)”:

Abbonamenti annuali

“È possibile sottoscrivere il proprio abbonamento annuale, presso i botteghini dello stadio Lo Presti al costo di 50 € per gli uomini e 20€ per le donne”.

Prezzo biglietti

Uomini 7€

Donne 3 €

Accrediti Stampa

“Gli organi di stampa, i tesserati Figc e Coni, potranno presentare richiesta di accredito entro le ore 12:00 di sabato 21 settembre, inviando una mail all’ indirizzo di posta elettronica reggiomed@gmail.com”.

