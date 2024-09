ReggioRavagnese, il Presidente Bruno Leo: “siamo forti ed esperti, non ci poniamo limiti”

StrettoWeb

“Credo che vedremo una ReggioRavagnese diversa dallo scorso anno, perché la società – in questi mesi in cui il campionato non si giocava – ha continuato a giocare e con i Direttori e il tecnico abbiamo costruito una squadra forte ed esperta. Non lasceremo nulla al caso e non ci porremo limiti a quello che vorremo fare. Ci sono tante squadre blasonate, avremo un campionato in salita all’inizio, ma noi siamo pronti e abbiamo lavorato bene”. Così, ai microfoni ufficiali del club, il Presidente della ReggioRavagnese Bruno Leo.

“I Direttori sono stati bravi. Abbiamo cominciato la preparazione l’8 agosto e già la squadra era completa, infatti non siamo intervenuti, non inserendo nessuno. Poi ci sarà qualche occasione vedremo, ma l’organico è completo”, ha aggiunto. Di seguito i convocati per il match d’esordio, non semplice, in casa del Cittanova.

