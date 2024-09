A Reggio Calabria arriva il “Triathlon dei due mari”: “parteciperanno quasi 100 atleti” | INFO

StrettoWeb

Tutto pronto per il “Triathlon dei due mari”. L’8 settembre, sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, si terrà il Campionato regionale Sprint. Un evento sportivo voluto da Comune e Città metropolitana di Reggio Calabria. Il ritrovo è previsto alle ore 9.00 con partenza alle ore 11.30. “Si tratta di una gara che si svolge in continuità – spiegano il presidente della squadra “Triathlon Reggio” Alberto Adamo e il suo vice Fabio Vazzana, che organizzano l’evento – c’è una frazione di nuovo, poi una gara con le biciclette, e poi un tratto di corsa. Le distanze sono 750 m per il nuoto, 20 km per le bici e 5 km per la corsa. Una prima edizione riproposta dopo vent’anni dalla precedente dal nostro gruppo di appassionati di triathlon e quest’anno ci siamo riuniti per ripartire con una nuova avventura”.

Come chiarito da Giovanni Latella, consigliere comunale con la delega allo Sport: “Ringraziamo la squadra per l’organizzazione di questo primo evento di sport che è inserito nel contesto dell’Estate reggina e che contribuirà ad animare il lungomare monumentale Italo Falcomatà e a coinvolgere tanti reggini, in uno scenario incantevole. Parteciperanno quasi cento atleti e per noi è un onore poterli ospitare. Vinca il migliore”.

“Con l’organizzazione abbiamo fatto in modo di inserire anche l’attività paralimpica per dimostrare a tutti che lo sport si può fare anche tra le discipline più dure in assoluto” ha evidenziato Antonello Scagliola, presidente Cip (Comitato paralimpico della Calabria), nel ricordare le prestazioni di Anna Barbaro e di coach Giuseppe Laface alle Paralimpiadi di Parigi.

