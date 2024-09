Reggio Calabria, a Tremulini un grosso ramo crolla sulla piazzetta con i giochi dei bimbi: “lunedì riaprono le scuole e si rischia la vita”

StrettoWeb

Inizia la pioggia e iniziano a crollare gli alberi a Reggio Calabria. Questa mattina già nella zona nord e precisamente sulla via Vecchia Provinciale ad Archi, un grosso ramo si è spezzato probabilmente per il vento e per la pioggia, finendo al centro della carreggiata e interrompendo la viabilità. Sempre questa mattina un altro grosso ramo si è spezzato a Tremulini nella piazzetta Unicef come testimoniano le foto pubblicate su facebook dal noto sindacalista Nuccio Azzarà che commenta così l’accaduto: “da piazzetta Tremulini a voi la linea. Il prossimo lunedì riaprono le scuole, piove e si rischia la vita…”.

Nuccio Azzarà noto sindacalista reggino

