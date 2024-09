A Reggio Calabria torna il varietà nel nome di Giacomo Battaglia: ospite anche Maurizio Mattioli

StrettoWeb

Domani, giovedì 12 settembre, con inizio previsto alle ore 21.00, andrà in scena la quarta edizione di “Chi non ride è fuori moda”, spettacolo all’insegna del sorriso, della musica e dell’arte nel nome di Giacomo Battaglia. Anche quest’anno è prevista un’alta affluenza all’evento, già desumibile dai messaggi di affetto che riempiono i social in attesa del tributo, ormai diventato l’appuntamento con il Varietà di Reggio Calabria, con circa 3 ore di spettacolo fatto di cabaret, magia comica, intrattenimento, danza, canzoni, musica live con brass band dal vivo, arte moderna, televisione, ricordi e tanto altro. Anche quest’anno un parterre di grandi artisti e importanti nomi, scelti dalla Direzione artistica del M° Alessandro Tirotta, dalla Direttrice organizzativa Angela Battaglia e dal conduttore della serata, e fratello Artistico di Giacomo, Gigi Miseferi.

Ospiti e premiati

Premio alla Carriera quest’anno consegnato al noto Attore e Comico romano Maurizio Mattioli; presente il comico e attore palermitano Ernesto Maria Ponte e l’imitatore e comico reggino Pasquale Caprì. Premio Artista emergente e volto noto dei social Filippo Caccamo, istrionico ed originale nei suoi video e nelle tematiche dei sui spettacoli; Magia Comica con il Magico Alivernini, per ridere e stupirsi dei giochi di prestigio. Premio Giacomo Battaglia – Città di Reggio Calabria (a consegnarlo sarà il Sindaco Falcomatà) a Giuseppe Garibaldi, l’inquilino della Casa del Grande Fratello, ultima edizione. Musica affidata a Marcello Cirillo e a Demo Morselli, che non hanno bisogno di presentazione, quest’ultimo sarà per l’occasione alla guida della Brass Band dell’Orchestra del Teatro Cilea. Ancora sul palco la ballerina Samuela Piccolo, sempre presente, e l’Artista reggino Quintino Aroi che stupirà il pubblico con una performance da non perdere. Premio Amicizia al M° Roberto Caridi, amico e collaboratore di Giacomo, sempre affettuoso e presente ad ogni evento, ed in palinsesto, accolto con grande piacere in questi ultimi giorni, LIO, il cantautore reggino reduce dall’importante successo del Festival di Castrocaro.

“Una serata importante, ricca e varia di tanta arte, con un fine serata e saluti alla platea con DJ Hadu. Sempre grata la famiglia e l’organizzazione alla Città Metropolitana (promotrice e finanziatrice dell’evento da sempre) nelle figure del Sindaco Giuseppe Falcomatà, che ha fortemente voluto dalla prima edizione questa serata tributo, e del consigliere delegato agli spettacoli Filippo Quartuccio, che ha sostenuto l’idea e la realizzazione dal suo nascere. Un appuntamento atteso dalla città nel nome di un grande artista reggino, che continua a portare arte nella sua città e a far parlare di Reggio in tutta Italia. Una manifestazione di affetto rinnovata e sempre viva, perciò appuntamento a domani!”, si legge nella nota.

