A Reggio Calabria torna Dale Carnegie Italia per il progetto di formazione agli imprenditori della città

Venerdì 4 ottobre torna a Reggio Calabria la formazione d’eccellenza. Dopo il successo dell’evento del 17 maggio scorso, Sergio Borra, CEO di Dale Carnegie Italia, sarà di nuovo in riva allo stretto per la seconda tappa di Progetto Leader l’ambizioso programma di formazione Confcommercio dedicato agli imprenditori reggini. Un percorso di altissimo profilo appositamente studiato per potenziare le competenze in innovazione manageriale e leadership efficace, sostenuto dal Consiglio Regionale, grazie alla vicinanza del presidente Filippo Mancuso e del segretario questore Salvatore Cirillo, dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria con il Rettore Giuseppe Zimbalatti e dalla Camera di Commercio guidata dal presidente Antonino Tramontana.

Previste in questa giornata due sessioni di lavoro, una mattutina ed una pomeridiana, per massimo di 50 partecipanti, appositamente pensate per favorire la massima interazione tra i nostri imprenditori e Sergio Borra, business trainer di fama internazionale.

Le parole di Fabio Giubilo (Confcommercio)

“Con la seconda tappa di Progetto Leader – spiega il direttore di Confcommercio Fabio Giubilo – proseguiamo nel percorso ambizioso diretto a fornire ai nostri imprenditori strumenti e conoscenze indispensabili per guidare oggi qualunque tipo di azienda. Strumenti che, per potere incidere, siamo convinti debbano avere tre requisiti: massima qualità, continuità nel tempo, influenza su diverse aree di competenza dell’imprenditore. In questo senso – conclude Giubilo – guardando ai momenti di studio e confronto di altissimo livello progettati e messi in campo da Confcommercio solo nel mese di ottobre – “Progetto Leader” del 4 ottobre con Sergio Borra, “English is Cool” in partnership con IhBritish in partenza il 14 ottobre, “Pillole di Fashion Retail” del GGI Confcommercio al via il 22 ottobre – siamo sicuramente sulla strada giusta”.

