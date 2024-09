Reggio Calabria, torna “Bizzòlo – Festa del Giornalismo”: le INFO dell’evento

StrettoWeb

.Dal 10 al 17 settembre si tiene la seconda edizione di “bizzòlo – una festa del giornalismo”, promossa dal periodico liberatorio bizzòlo e organizzata dall’associazione culturale More. Un’iniziativa aperta alla città: da agorà su carta ad agorà di strada: “Non siamo soli a stare sul bizzòlo dell’informazione, e non vogliamo sentirci soli”, dicono gli organizzatori Tiziana Barillà e Fabio Itri. “Ci vuole tempo, per fare buona informazione. Perciò, durante la festa ci prenderemo il tempo di ascoltare le voci di quanti fanno della Parola e della Fotografia strumenti liberatori del sapere”.

Il programma

La festa avrà inizio, con il taglio del nastro, martedì 10 settembre alle ore 19,30. Nei giorni seguenti, lezioni popolari e talk radiofonici si succederanno tra il Palazzo e la scalinata del Teatro Comunale “Francesco Cilea”, mentre all’interno della Galleria – dalle ore 17 – rimarrà sempre visitabile la mostra fotografica a tema di Fabio Itri, “Meridioni e Paralleli”.

Tre le “lezioni popolari”, che quest’anno sono state affidate a un accademico, a una cantastorie e a un’attrice. Inaugurerà il ciclo di eventi Domenico Gattuso, professore ordinario di Ingegneria dei Trasporti presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, seguirà la cantautrice e cantastorie calabrese Francesca Prestia con un momento di intrattenimento musicale, infine il terzo evento ha come protagonista una grande reggina: Adele Cambria, l’attrice reggina Cinzia Messina infatti leggerà un monologo sulla giornalista scritto da Tiziana Barillà con l’accompagnamento musicale di Saverio Autellitano.

Nel corso del festival, poi, la Galleria ospiterà un piccolo studio di registrazione da cui verranno trasmesse le puntate di Voci dal bizzòlo, incontri radiofonici condotti da Giulia Polito con persone ed esperienze del mondo della fotografia e del giornalismo: dalle esperienze europee come S-Com a quelle nazionali come Globalproject e ai mediattivisti del nostro territorio come Antonio Mazzeo, dai giornalisti di inchiesta come Giovanni Tizian e Lucio Musolino ai fotogiornalisti che documentano con la fotografia quanto ci accade intorno. Gli incontri verranno registrati live in Galleria e saranno pubblicati in forma di podcast su @gemini_network_ il network delle radio indipendenti.

Nel corso del festival, la redazione di bizzòlo sarà presente con un punto di incontro e altri eventi – dedicati alla cittadinanza e ai più piccoli – animeranno la Galleria grazie alla partecipazione dei partner di quest’anno: l’associazione internazionale S-Com, il Centro Servizi per il Volontariato dei Due Mari, Clef Aps e l’artigiano reggino Gigi Marino. Gli eventi di bizzòlo – una festa del giornalismo sono patrocinati dal Comune di Reggio Calabria e sostenuti dal Malavenda Cafè.

