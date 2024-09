StrettoWeb

Un povero topolino è stato trovato morto questa mattina nelle acque a largo di San Gregorio a Reggio Calabria. Il topo è rimasto affogato in mare a pancia in su, come si evince dalla foto a corredo dell’articolo. L’enorme quantità di ratti presenti in città purtroppo arriva anche in mare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.