Reggio Calabria al TG5 Gusto, Musolino: “gli antichi segreti del gelato con sale e ghiaccio”

Grande soddisfazione per la città di Reggio Calabria con la messa in onda di un servizio al TG5 Gusto, sugli antichi segreti del gelato. Angelo Musolino, presidente Conpait, ha spiegato come si faceva il gelato tanto tempo fa: “si usava una tinozza, ghiaccio, sale ed il succo di una bella arancia belladonna. Dopo 10 minuti circa, mescolando una una paletta, è tutto pronto”.

“Scirubetta? Sì, qualche giorno fa c’è stato questo importante evento sul Lungomare Falcomatà con tante presenze”, conclude Musolino, rispondendo ad una domanda del giornalista Mediaset.

