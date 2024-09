Reggio Calabria, tenta la fuga a bordo di uno scooter rubato per scappare alla Polizia ma investe e cade: arrestato

StrettoWeb

Stanotte, al termine di un inseguimento, le Volanti della Questura hanno arrestato un 48enne reggino per resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo, che viaggiava nella zona nord della città, a bordo di uno scooter e senza casco, è stato inseguito dagli agenti delle Volanti dopo essersi dato alla fuga per eludere un posto di controllo.

L’inseguito ha percorso ad alta velocità varie vie della città, ponendo in essere molteplici manovre pericolose, fermando la sua corsa contro un’autovettura in transito e rovinando a terra. Sul luogo dell’incidente è giunto personale del Comando di Polizia Municipale per rilevare il sinistro ed il personale della Polizia di Stato ha identificato l’uomo, 48enne reggino pluripregiudicato.

Il personale del 118 ha soccorso e trasportato presso il locale Pronto Soccorso il ferito. Dai primi accertamenti è emerso che lo scooter su cui viaggiava l’arrestato, privo di certificazione assicurativa, era stato rubato lo scorso mese di giugno ed è stato, pertanto, sottoposto a sequestro penale.

Sul posto si è recato, altresì, personale del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Reggio Calabria per i rilievi del caso. L’uomo, addosso al quale è stata rinvenuta anche una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina, è stato pertanto dichiarato in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato anche per il reato di ricettazione.

