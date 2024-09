Reggio Calabria, grande successo per la prima giornata della Mediterranean Wellness

StrettoWeb

La prima giornata della Mediterranean Wellness – l’Era degli Eroi, evento promosso dalla TXT Società Cooperativa Sociale e realizzata con il contributo della Regione Calabria, ha visto il successo del Rhegium Revelation, che ha regalato momenti entusiasmanti e coinvolgenti, attirando un pubblico numeroso e appassionato.

Nel primo pomeriggio fitness e divertimento: Valerio Martino ha conquistato tutti con la sua coinvolgente lezione di Social Dance, mentre Jessica Logoteta ha guidato una tosta sessione di Functional Step. Il trio di amici Antonella Megali, Saveria Arcudi e Tommaso Briganti ha stupito con una coreografia di Step che ha lasciato il segno. Sasy Preziosi, infine, ha emozionato i partecipanti con il suo Biking Program.

Prima dell’avvio della serata, grande entusiasmo per l’esclusivo Meet & Greet presso lo stand Calabria Straordinaria, dove i fan hanno avuto l’opportunità di incontrare l’ex concorrente del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi. Un’occasione imperdibile per conoscere da vicino uno dei volti più amati della TV.

La serata è stata inaugurata dalla scuola di ginnastica artistica Virtus Reggio ed è poi entrata nel vivo con il casting “Rhegium Revelation: Talenti in Scena”, un palco aperto ai giovani artisti, una vetrina per i talenti reggini, valutati da una giuria di esperti del settore. Tra gli ospiti d’onore, oltre a Giuseppe Garibaldi, anche Michele Bruzzese, la giovane promessa di “The Voice Kids”, ha incantato i presenti con la sua straordinaria performance, mentre il Musical “Il Rock di Capitan Uncino”, curato dalla Asd The Sparkling Diamonds, ha conquistato il pubblico con una performance energica e originale.

