Reggio Calabria: successo per l’evento “Sempre”, dedicato al compianto Enzo Amodeo

Ha riscosso un ottimo successo l’evento di giovedì 29 agosto a Reggio Calabria, presso il C.S.O.A. Cartella di Gallico, dal titolo “Sempre”, organizzato dall’Associazione Culturale “Mare d’Inverno”. Protagonista Giovanni Amodeo, cantante e fratello di Enzo, scomparso prematuramente lo scorso giugno. L’artista ha dedicato la serata a lui, apprezzato e benvoluto abitante di Gallico, attraverso un repertorio di canzoni molto vasto.

Gianni Amodeo, visibilmente emozionato, ha rotto il ghiaccio con “Vesti la giubba” da I Pagliacci di Leoncavallo, inizio che ha caratterizzato tutto l’evento. In scena si sono alternati momenti leggeri e ironici – come “Bocca di rosa” – e momenti più intensi, come “La passione secondo Gregorio”, brano scritto per lo spettacolo dal Maestro Gregorio Malara

Poi si sono susseguiti gli interventi registrati da attori come Marco Carlaccini, che ha aperto la serata, con la voce che ha recitato parole scritte da Giovanni Amodeo. Presente anche la vibrante ironia dell’amata attrice Caterina Sylos Labini. Altri interventi recitati sono stati i live da amici di Enzo e Giovanni Amodeo. Poi musica disco, soul, tradizionale e jazz, tutto un insieme che ha emozionato ed animato il pubblico, il quale ha stra-riempito l’anfiteatro. L’appuntamento si ripeterà e sarà sempre una sorpresa, così come avrebbe voluto l’amatissimo Enzo.

